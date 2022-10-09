Член коммандос: В Гадруте мы с противником сражались в ближнем бою, он был беспомощен против нас

11:57

"В Отечественной войне в боях за освобождение поселка Гадрут Ходжавендского района мы сражались с врагом в ближнем бою, он был беспомощен против нас".

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сказал военнослужащий Сухопутных войск (коммандос) министерства обороны Заур Гюльгасымов.

Он отметил, что 27 сентября, когда началась Отечественная война, он отправился из N-ской воинской части в Джебраильский район, где участвовал в боях:

"Мы продвигались, уничтожая врага. По приказу высшего командования мы выдвинулись из села Гараколлу Физулинского района в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района. В Гадруте у армян было значительное количество живой силы. Когда мы вошли сюда 7 октября вместе с другими группами, враг запаниковал. В поселке Гадрут шли ожесточенные бои. Мы сражались с врагом в ближнем бою. Здесь мы уничтожили живую силу и технику армян. Выжившие армянские военные бросали боеприпасы и бежали. Они были беспомощны против нас. 9 октября мы освободили поселок Гадрут от врага. Однако бои продолжались и после этого, армяне вновь попытались перейти в наступление".

По словам З.Гюльгасымова, после расчистки поселка от армян диверсионные группы противника попытались перейти в контрнаступление. Но вновь были уничтожены, вся диверсионная группа была обезврежена.

"После освобождения Гадрута пришло очередное задание от высшего командования, и мы направились к селу Гаргабазар Физулинского района. Здесь тоже были тяжелые бои. 22 октября во время боев в селе Гаргабазар я получил осколочное ранение в результате взрыва выпущенного противником минометного снаряда. Меня поместили в госпиталь. После лечения я вернулся к боям, не оставил своих товарищей одних на этом праведном пути".

Член коммандос сказал, что во время Отечественной войны 53 его боевых товарища стали шехидами, несколько получили ранения.

З.Гюльгасымов отметил, что за мужество, проявленное в Отечественной войне, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил его 4 медалями: "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "Отважный воин" и "Участник Отечественной войны".

Мархамат Самедов - участник Отечественной войны, в настоящее время служит в войсках коммандос. Он сказал, что они с боями продвигались из Физулинского и Джебраильского районов в направлении поселка Гадрут: "Мы вошли в Гадрут около 5 часов утра. Мы уничтожили значительное количество личного состава и техники противника. Другие же бежали с поля боя. Затем нам поручили двигаться в направлении Шабандага в Физулинском районе. Там мы устроили засаду и уничтожили живую силу и технику армян, пытавшихся перейти в контрнаступление. Здесь погиб командир отделения лейтенант Эльчин Аскеров".

По словам бойца, во время боев за освобождение села Гаргабазар Физулинского района противник пытался устроить засаду на азербайджанских военнослужащих: "Мы, маневрируя с правого и левого флангов, уничтожили армян. В то время я был ранен пулей вражеского снайпера. Мои боевые товарищи быстро эвакуировали меня, отвезли в больницу, где меня вылечили".

"За заслуги в Отечественной войне распоряжениями Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, я награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "Отважный воин" и "Участник Отечественной войны", - подчеркнул М.Самедов.