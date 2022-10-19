Чингиз Аскеров: Армения препятствует возвращению азербайджанцев в родные края

"Армения препятствует возвращению азербайджанцев в родные края".

"Армения препятствует возвращению азербайджанцев в родные края".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров сказал на гибридном семинаре под названием "Военные преступления против Азербайджана", организованном Центром анализа международных отношений.

Он отметил, что мины, установленные при бегстве армян, опасны для человеческой жизни: "Ответственность за это несет Армения".

По словам Ч.Аскерова, основная цель – обеспечение безопасности людей и получение карт: "По международному праву противоположная сторона должна предоставить карты. Отсутствие шагов в этом направлении со стороны официального Еревана – нарушение международного права. А это значит смерть еще большего числа людей".