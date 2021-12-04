Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции

Ряд государств Евросоюза и НАТО заинтересован в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов.
"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - сказал министр, который не стал уточнять, о каких странах идет речь. По словам Чавушоглу, турецкие беспилотники "изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы".