Группе врачей Минобороны Азербайджана в Турции вручены благодарственные грамоты

Часть медицинского персонала Министерства обороны Азербайджана вылетает из Стамбула в Баку.

Группе врачей Министерства обороны Азербайджана в Турции вручены благодарственные грамоты

Как сообщает Report , об этом в Twitter написала генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Она подчеркнула, что часть медицинского персонала вылетает из Стамбула в Баку. Благодарственные грамоты азербайджанским врачам вручило Стамбульское управление иностранных дел МИД Турции.

"Выражаем безмерную благодарность нашим героям, спасшим жизни людей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 44 374 человека.