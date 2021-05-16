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Церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе инцидента на границе с Ираном

Церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе инцидента на границе с Ираном После церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище в деревне Ени Гюлязи
Армия
16 мая 2021 г. 10:51
Церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе инцидента на границе с Ираном

Тело младшего прапорщика Государственной пограничной службы (ГПС) Фарида Эльчина оглы Алимова, погибшего в результате перестрелки на ирано-азербайджанской границе, было привезено в родное село Ени Гюлязи Губинского района.

Как сообщает северное бюро Report, в настоящее время проводится церемония прощания с шехидом.

В мероприятии присутствуют родственники Ф.Алимова, государственные чиновники и представители общественности.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище в деревне Ени Гюлязи.

Ф.Алимов был женат, у него осталась маленькая дочь.

Напомним, что 15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда "Гёйтепе" Госпогранслужбы, находящегося вблизи села Гендара Ярдымлинского района.

Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranla sərhəddə şəhid olan gizirlə vida mərasimi keçirilir

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