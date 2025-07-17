Переживший армянский плен азербайджанец: Меня пытали и избивали

Бывший в плену у армян азербайджанец: Меня пытали и избивали

Сегодня в Бакинском военном суде заслушаны показания потерпевших в результате оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами.

Как сообщает Report, потерпевший Идрис Мамедов рассказал, что попал в плен во время боевых действий в феврале 1993 года и содержался на оккупированных армянскими вооруженными силами территориях Азербайджана, в том числе в подвале одного из домов в Ханкенди и в Шушинской тюрьме.

Он добавил, что в плену его пытали, избивали дубинками, кулаками и ногами. В течение трех месяцев плена ему давали лишь немного хлеба и воды.

Потерпевший Маариф Рустамов в своих показаниях заявил, что получил тяжелые ранения в 44-дневной войне - 27 сентября 2020 года в Муровдоге, в направлении Кяльбаджарского района, еще двое получили ранения, а четверо погибли.