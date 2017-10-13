Бывший командир корпуса ВС Азербайджана: "Полонез" - оружие, которое может конкурировать с "Искандерами"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Принятие на вооружение азербайджанской армии реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез" белорусского производства позволит многократно усилить военный арсенал и боеспособность Вооруженных сил Азербайджана, а также еще более укрепить перевес в военном балансе в регионе. Как сообщает Report, об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командир корпуса ВС Азербайджана Яшар Айдемиров.

По его словам, некоторые военные эксперты высказывают различные мнения по поводу того, что по точности поражения цели и разрушительной силе аналогов оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер", которые считаются самым большим достижением российского военно-промышленного комплекса (ВПК), как и способных конкурировать с "Искандерами" и сбивать его ракеты систем противовоздушной или противоракетной обороны (ПВО-ПРО), не существует, однако это не совсем так.

"Так повелось, что многие производители оружия несколько преувеличивают тактико-технические показатели своей продукции, так же рассчитывая на психологическое воздействие на противника. При этом в ходе практического применения оружия, она не всегда оправдывает ожидаемый результат. Если учесть тот факт, что до сегодняшнего дня комплексы "Искандер" не использовались ни в одной войне, т.е. они не применялись в ходе реальных боевых действий, то высказывать точные соображения об их возможностях было бы, по меньшей мере, несерьезно. Что же касается утверждений о том, что не существует оружия, которое может конкурировать с "Искандерами", то они не имеют под собой никаких военно-научных обоснований. С этой точки зрения реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" белорусского производства по своим характеристикам практически не уступает "Искандерам", - считает Я. Айдемиров.

Он отметил, что ракетные системы "Полонез" во время практического применения в ходе государственных испытаний, которые прошли летом 2016 года, успешно продемонстрировали все свои возможности, описанные в характеристике: "Самое главное, они с точностью поразили все цели. Система, которая надежно и эффективно прошла испытание, способна наносить удары на больших площадях и с максимальной точностью".

"Эта ракетная система способна одновременно поражать 8 целей, при этом на максимальном удалении отклонение от заданных координат не превышает 30 м. Еще одним из преимуществ "Полонеза" является то, что он базируется на колесных шасси повышенной проходимости типа МЗКТ-7930 "Астролог". По этой причине применение "Полонезов" на территориях со сложным горным рельефом не создает никаких трудностей", - заявил Я. Айдемиров.

"В настоящее время самыми мощными системами вооружения, существующими в мире, считаются межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Экономическая мощь Азербайджана позволяет нашей стране приобрести и эти ракетные комплексы. Но есть ли в этом нужда? Конечно же, нет. Потому что наш противник находится не в тысячах километрах от нас, а на нашей же территории. Поэтому нам нужны такие виды вооружения, которые соответствовали бы географическим данным той территории, где будут вестись боевые операции.

С этой точки зрения, с полной уверенностью можно сказать, что теми видами вооружения и военной техники, в том числе многоцелевыми ракетными системами, которыми располагает азербайджанская армия, можно не только освободить оккупированные территории, но даже за короткий срок уничтожить все стратегические и военные объекты государственного значения на территории противника", - отметил бывший командир корпуса ВС Азербайджана.