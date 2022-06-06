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Минобороны: Слушатели академического курса побывали в учебных заведениях спецназначения

Минобороны: Слушатели академического курса побывали в учебных заведениях спецназначения Руководящий состав и слушатели академического курса стратегических исследований и управления Государственного оборонного Института военного управления, функционирующего в составе Национального университета обороны Министерства обороны, посетили Военный ин
Армия
6 июня 2022 г. 15:39
Минобороны: Слушатели академического курса побывали в учебных заведениях спецназначения

Руководящий состав и слушатели академического курса стратегических исследований и управления Государственного оборонного Института военного управления, функционирующего в составе Национального университета обороны Министерства обороны, посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, а также военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Посетители возложили цветы к памятнику и бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в военно-учебных заведениях.

Затем руководство и слушатели академического курса ознакомились с музеями и классными комнатами учебных заведений.

В конце была сделана памятная фотография.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministry: Special educational institutions visited
Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri ziyarət olunub

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