Минобороны: Слушатели академического курса побывали в учебных заведениях спецназначения

Руководящий состав и слушатели академического курса стратегических исследований и управления Государственного оборонного Института военного управления, функционирующего в составе Национального университета обороны Министерства обороны, посетили Военный ин

Руководящий состав и слушатели академического курса стратегических исследований и управления Государственного оборонного Института военного управления, функционирующего в составе Национального университета обороны Министерства обороны, посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, а также военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Посетители возложили цветы к памятнику и бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в военно-учебных заведениях.

Затем руководство и слушатели академического курса ознакомились с музеями и классными комнатами учебных заведений.

В конце была сделана памятная фотография.