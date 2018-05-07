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    Будут организованы показательные выступления военных оркестров

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    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В связи с празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом с 17:00 по 19:00 9-го мая в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

    Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны. 

    Оркестры будут выступать в 5-и точках города:

    - на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

    - в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы;

    - в парке Зарифы Алиевой;

    - в парке офицеров;

    - на Площади фонтанов.

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