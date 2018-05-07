Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В связи с празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом с 17:00 по 19:00 9-го мая в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны.

Оркестры будут выступать в 5-и точках города:

- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

- в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы;

- в парке Зарифы Алиевой;

- в парке офицеров;

- на Площади фонтанов.