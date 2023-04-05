Британский депутат: Армения установила на азербайджанских территориях тысячи мин

Армения установила на азербайджанских территориях тысячи мин.

Армения установила на азербайджанских территориях тысячи мин.

Как передает Report , об этом говорится в статье под названием "Азербайджан - страна нефти, прогрессивного мышления и мин" члена британского парламента, председателя парламентской группы по угрозам, исходящим от взрывных устройств, Мэтью Оффорда, приуроченной к 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В статье, опубликованной на официальном сайте парламентской группы, высоко оценен и приведен в пример для стран мира опыт Азербайджана в сфере разминирования.

Автор вспоминает свой визит в разрушенный город Агдам в мае прошлого года и отмечает, что за время 30-летнего конфликта с Арменией на азербайджанских землях были зарыты тысячи мин, по территории страны были выпущены ракеты и сброшены бомбы.

Указывается, что в рамках помощи международных НПО и финансовой поддержки правительства Великобритании Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планомерно очищает территорию от взрывчатых веществ. Сообщается, что на сегодня более 19 000 гектаров земли очищены от более 55 000 взрывчатых веществ.

В статье отмечается, что британское правительство считает деятельность ANAMA по разминированию территорий образцовой и планирует в будущем применить ее в Украине.