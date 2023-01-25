О нас

Британские специалисты проводят тренинг для офицеров ВС Азербайджана

Британские специалисты проводят тренинг для офицеров ВС Азербайджана Офицеры Вооруженных сил Азербайджана начинают 2-недельное обучение, проводимое британскими экспертами в области разминирования.
Армия
25 января 2023 г. 17:21
Британские специалисты проводят тренинг для офицеров ВС Азербайджана

Британские эксперты в области разминирования проводят двухнедельный тренинг для офицеров Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Офицеры Вооруженных сил Азербайджана начинают двухнедельнок обучение, проводимое британскими экспертами в области разминирования. В рамках финансируемой министерством обороны Великобритании программы офицеры пройдут теоретическую и практическую подготовку во многих областях, связанных с информированием о взрывоопасности", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan officers undertaking training by UK experts
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyalı mütəxəssislər azərbaycanlı hərbçilərə təlim keçirlər

Самое важное

Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi