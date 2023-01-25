Британские специалисты проводят тренинг для офицеров ВС Азербайджана

Британские эксперты в области разминирования проводят двухнедельный тренинг для офицеров Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.
"Офицеры Вооруженных сил Азербайджана начинают двухнедельнок обучение, проводимое британскими экспертами в области разминирования. В рамках финансируемой министерством обороны Великобритании программы офицеры пройдут теоретическую и практическую подготовку во многих областях, связанных с информированием о взрывоопасности", - говорится в публикации.