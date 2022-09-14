Брат шехида: Мы потеряли родителей и выросли в детской деревне SOS

"Утром я позвонил брату, но ответил другой человек, который сказал, что мой брат отомщен".

"Утром я позвонил брату, но ответил другой человек, который сказал, что мой брат отомщен".

Как передает Report, об этом сказал брат шехида Сабухи Ахмедова Сянан Ахмедов.

Он отметил, что они потеряли родителей в младенчестве и выросли в детской деревне SOS (международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):

"Он был прапорщиком. Отправляясь на службу всегда говорил мне, что я буду им гордиться. Он всегда держал свое слово. Три дня назад он позвонил мне, сказал, что с вражеской стороны производится стрельба. На следующее утро мы поговорили. Вчера же мой брат стал шехидом. Я горжусь своим братом, как тяжело для меня не было бы терять его".