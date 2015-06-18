​Бордюжа: Россия продает оружие Азербайджану и Армении, придерживаясь принципа паритета

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ "При продаже оружия Азербайджану и Армении Россия придерживается принципа паритета".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в ходе телемоста Москва-Астана-Ереван.

Отвечая на вопрос о том, что Россия продает вооружение Азербайджану, Николай Бордюжа отметил, что продажа осуществляется по решению руководства России, с учетом необходимости соблюдения паритета.

"При принятии каждого решения учитывается фактор соблюдения паритета. Кроме того, что Россия продает оружие Азербайджану, она его также продает Армении", - напомнил генсек ОДКБ.