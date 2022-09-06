Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы

41 турецкая компания представит в Баку комплексы подводных лодок, мини-БПЛА

Одна из ведущих компаний турецкой оборонной промышленности STM, а также еще 40 компаний продемонстрируют военно-морские платформы и тактические мини-БПЛА на выставках оборонной промышленности, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня по 8 сентября в Бакинском Экспо Центре пройдет международная выставка оборонной промышленности Азербайджана "ADEX 2022", являющаяся одной из важных оборонных выставок региона Южного Кавказа и Центральной Азии. STM впервые представит малую национальную подводную лодку STM500 на 4-й выставке ADEX в этом году.

Компания по разработке и торговле оборонными технологиями, играющая важную роль в оборонной промышленности Турции, продолжает демонстрировать свои национальные инновационные системы за рубежом. STM также примет участие в двух важных выставках в Европе и Азии, демонстрируя военно-морские проекты и тактические мини-БПЛА.