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Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты

Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.
Армия
14 октября 2024 г. 13:55
Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты

Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Полеты авиационных средств были выполнены по установленным маршрутам. Военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

"В ходе тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм" , - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Air Force aircraft conduct training flights
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi təyyarələri çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqları icra ediblər

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