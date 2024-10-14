Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты

Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Полеты авиационных средств были выполнены по установленным маршрутам. Военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

"В ходе тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм" , - отметили в оборонном ведомстве.