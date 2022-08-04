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Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям

Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.
Армия
4 августа 2022 г. 13:04
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям

В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Занятия проводятся с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.

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Версия на английском языке Azerbaijan holding classes of new training period with aircraft 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın döyüş təyyarələri və helikopterlərinin təlimləri başlayıb

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