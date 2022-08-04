Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям

В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки к учебному периоду текущего года проводятся учебно-тренировочные полеты с боевыми самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Занятия проводятся с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.