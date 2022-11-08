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Украинские офицеры поздравили армию Азербайджана

Украинские офицеры поздравили армию Азербайджана Военнослужащие Вооруженных Сил Украины поздравили азербайджанский народ и армию с Днем Победы.
Армия
8 ноября 2022 г. 13:54
Украинские офицеры поздравили армию Азербайджана

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины поздравили азербайджанский народ и армию с Днем Победы.

Как сказал восточноевропейскому бюро Report военный эксперт, офицер украинской армии Тарас Березовец, Азербайджану удалось одержать большую победу:

"Как офицер Вооруженных Сил Украины, я хотел бы поздравить братский азербайджанский народ со второй годовщиной Победы во второй Карабахской войне. Все эти годы украинцы с тревогой и волнением наблюдали за борьбой азербайджанского народа за свою Родину, за свободу cвоих земель. Большое количество украинцев приняли участие в этой борьбе и вместе с братьями-азербайджанцами отдали свои жизни за суверенитет Азербайджана".

Он подчеркнул, что азербайджанский народ на протяжении многих лет боролся против несправедливости, оккупации и безразличия международной общественности:

"За эти годы международная общественность не предприняла никаких шагов по восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Только благодаря решительным шагам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Вооруженных сил Азербайджана, а также политической поддержке союзников, включая Турцию, Пакистан, Израиль, Украину и другие страны, Азербайджан достиг необходимого результата. Как офицер Вооруженных Сил Украины я хорошо понимаю чувство гордости, радости азербайджанского народа. Мы также разделяем ваше горе по поводу погибших героев".

Отметив, что в прошлом году он вместе с украинскими экспертами посетил Азербайджан, Березовец сказал, что побывал во многих городах нашей страны, посетил освобожденные территории:

"Мы своими глазами увидели последствия оккупации, геноцида, военных преступлений против азербайджанского народа. Азербайджанский народ, боровшийся за свободу и независимость, является примером для украинского народа. Мы чувствуем поддержку наших братьев на Южном Кавказе. За это мы благодарны азербайджанскому народу. Ваша победа вдохновляет нас, дает нам уверенность в том, что и мы одержим победу. Да здравствует дружба народов Азербайджана и Украины!".

Офицер ВСУ Роман Сологуб заявил восточноевропейскому бюро Report, что Азербайджан показал пример восстановления суверенитета своими силами:

"Азербайджан отмечает вторую годовщину победы во второй Карабахской войне за суверенитет своих земель.Мы вместе до Победы!"- подчеркнул Сологуб.

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Версия на английском языке Ukrainian officers congratulate Azerbaijani army on Victory Day 
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın döyüş zabitləri Azərbaycan ordusunu təbrik ediblər

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