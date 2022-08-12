Боевое дежурство на освобожденных территориях организуется на высоком уровне

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне.

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне.

Об этом Report сообщил в министерстве обороны.

Принимаются надлежащие меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу на территориях со сложным рельефом в суровых климатических условиях, и поддержание состояния боеготовности на высоком уровне.

Наши военнослужащие, несущие службу на уточненных боевых позициях, каждый миг готовы предотвратить любую провокацию.