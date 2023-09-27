Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - СПИСОК

Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, по состоянию на 10:00 27 сентября конфискованы:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1105

2. Артиллерийские орудия - 60

3. Средства ПВО - 226

4. Боеприпасы - 425375

5. Снаряжение и принадлежности - 2721

6. Оптические и другие приборы - 223

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицеп - 21