Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - СПИСОК

Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, по состоянию на 10:00 27 сентября конфискованы:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1105
2. Артиллерийские орудия - 60
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 425375
5. Снаряжение и принадлежности - 2721
6. Оптические и другие приборы - 223
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21