О нас

Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - СПИСОК

Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - СПИСОК Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Армия
27 сентября 2023 г. 10:26
Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе - СПИСОК

Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, по состоянию на 10:00 27 сентября конфискованы:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1105
2. Артиллерийские орудия - 60
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 425375
5. Снаряжение и принадлежности - 2721
6. Оптические и другие приборы - 223
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Military equipment, weapons and ammunition seized in Karabakh region - LIST
Версия на азербайджанском языке Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58
Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi