Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, были конфискованы: