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Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе

Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе Информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября.
Армия
2 октября 2023 г. 19:00
Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, были конфискованы:


ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие – 2608

2. Гранатометы – 235

3. Пушки и гаубицы – 60

4. Минометы – 64

5. Противотанковое вооружение – 58

6. Вооружение ПВО – 165


TEХНИКА
1. Бронетехника – 31

2. Автомобильная техника - 265

3. Прицепы – 23

4. Вспомогательная техника – 9


БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 1700

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 5177

3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 31771

4. Минометные снаряды – 12806

5. Гранаты - 5880

6. Ручные гранаты – 3068

7. Патроны - 2009970

8. Другие боеприпасы – 5778


ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 314

2. Другие приборы – 38


СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 1027

2. Установки для различных видов оружия – 15

3. Другие средства экипировки – 3323

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın son siyahısı açıqlanıb

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