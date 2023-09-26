Миноброны представило список техники, вооружения и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, изъято:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909
2. Артиллерийские орудия - 47
3. Средства ПВО - 165
4. Боеприпасы - 251308
5. Снаряжение и принадлежности - 1674
6. Оптические и другие приборы - 154
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицеп - 21