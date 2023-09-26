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Миноброны представило список техники, вооружения и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе

Миноброны представило список техники, вооружения и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.
Армия
26 сентября 2023 г. 11:09
Миноброны представило список техники, вооружения и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, изъято:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909
2. Артиллерийские орудия - 47
3. Средства ПВО - 165
4. Боеприпасы - 251308
5. Снаряжение и принадлежности - 1674
6. Оптические и другие приборы - 154
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицеп - 21

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Версия на английском языке Military equipment, weapons and ammunition seized in Azerbaijan's Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda müsadirə edilən döyüş texnikası, silah və sursatın sayı açıqlanıb - SİYAHI

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