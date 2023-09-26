Миноброны представило список техники, вооружения и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, изъято:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909

2. Артиллерийские орудия - 47

3. Средства ПВО - 165

4. Боеприпасы - 251308

5. Снаряжение и принадлежности - 1674

6. Оптические и другие приборы - 154

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 75

9. Прицеп - 21