Bloomberg: Азербайджан за десять лет потратил на покупку вооружений 22,7 млрд долларов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан за десять лет потратил на покупку вооружений $22,7 млрд, став крупнейшим импортером военной техники в Европе. Его ежегодный военный бюджет превышает весь государственный бюджет Армении.

Как передает Report, об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным Bloomberg, гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном становится серьезной проблемой:

«Армения покупает ракетные комплексы «Искандер», в то время как Азербайджан закупает беспилотники-«камикадзе» в Израиле и ведет переговоры о покупке высокотехнологичных видов вооружений в Пакистане. Все это происходит спустя всего семь месяцев после самого серьезного обострения конфликта за последние десятилетия».

По данным экспертов британского исследовательского центра Chatham House и американского агентства Bloomberg, гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном усиливается. «Мы наблюдаем, как гонка вооружений становится все более серьезной. А это означает, что вероятность столкновений в будущем возрастает»,— говорит эксперт Chatham House.

По данным Bloomberg, две страны потратили в общей сложности $27 млрд на военные расходы за последние десять лет. В том, что касается расходов на вооружение, лидирует Азербайджан.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира — одного из ведущих центров в этой области,— Азербайджан за десять лет потратил на покупку вооружений $22,7 млрд, став крупнейшим импортером военной техники в Европе. Его ежегодный военный бюджет, по данным Bloomberg, превышает весь государственный бюджет Армении.