Бірлестік-2024: Азербайджанские военнослужащие провели воздушную разведку с помощью БПЛА

Военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к международным оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Бірлестік-2024", демонстрируют высокий профессионализм.

Военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к международным оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Бірлестік-2024", демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Военнослужащие Военно-воздушных сил Азербайджана с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели воздушную разведку местности во взаимодействии с подразделениями БПЛА других государств-участников учений, и определили координаты наземных целей условного противника.