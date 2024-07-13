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Бірлестік-2024: Азербайджанские военнослужащие провели воздушную разведку с помощью БПЛА

Бірлестік-2024: Азербайджанские военнослужащие провели воздушную разведку с помощью БПЛА Военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к международным оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Бірлестік-2024", демонстрируют высокий профессионализм.
Армия
13 июля 2024 г. 14:29
Бірлестік-2024: Азербайджанские военнослужащие провели воздушную разведку с помощью БПЛА

Военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к международным оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Бірлестік-2024", демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Военнослужащие Военно-воздушных сил Азербайджана с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели воздушную разведку местности во взаимодействии с подразделениями БПЛА других государств-участников учений, и определили координаты наземных целей условного противника.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen demonstrate professionalism at “Birlestik-2024” exercise
Версия на азербайджанском языке Фото"Birləşdik-2024": Azərbaycan hərbçiləri PUA vasitəsilə uçuşlar icra edib

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