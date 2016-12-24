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    Барак Обама подписал законопроект о военных расходах США

    Расходы составят $618,7 млрд

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу подписал законопроект об ассигнованиях на военные нужды в 2017 финансовом году.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, размер бюджета Пентагона составит примерно $618,7 млрд.

    Напомним, документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока Москва не «прекратит оккупацию территории Украины и откажется от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и стран НАТО» и не начнет соблюдать минские соглашения.

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