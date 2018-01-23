Баку ведет переговоры с Москвой по новым контрактам в сфере ВТС

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Баку ведет переговоры по новым контрактам с Россией по военно-техническому сотрудничеству, никаких ограничений на этом направлении не видит.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное", — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума.

Президент отметил, что Азербайджан заключил с РФ контракты на 5 миллионов долларов.

"Большинство из них реализовано. Мы получили закупки. Сейчас будем работать над дальнейшими планами по сотрудничеству. Никаких ограничений в Азербайджане и в России нет", — сказал он.