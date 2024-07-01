О нас

Баку и Белград договорились об инвестировании в совместное оборонное производство

Баку и Белград договорились об инвестировании в совместное оборонное производство Азербайджан и Сербия договорились об активизации торговли в области оборонной промышленности, инвестировании в совместное производство, а также об обмене технологиями и других аспектах военно-технического сотрудничества.
Армия
1 июля 2024 г. 15:20
Баку и Белград договорились об инвестировании в совместное оборонное производство

Азербайджан и Сербия договорились об активизации торговли в области оборонной промышленности, инвестировании в совместное производство, а также об обмене технологиями и других аспектах военно-технического сотрудничества.

Об этом в интервью Report рассказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Несмотря на то, что это направление сотрудничества активно развивается уже много лет, именно встречи между нашими лидерами привлекли внимание к преимуществам расширения партнерства в оборонной сфере, особенно в свете общей потребности в снабжении и модернизации наших вооруженных сил", - сказал он.

Дипломат отметил, что Сербия, как и Азербайджан остается приверженной политике военного нейтралитета, не стремясь стать частью какой-либо международной военной организации или альянса.

"Однако [Сербия] также с болью осознает наличие конфликтов и вызовы безопасности на глобальном уровне, а значит необходимость в сильной, хорошо обученной армии, прежде всего в качестве способа сдерживания любых недоброжелателей. Уверен, что Азербайджан, как никто другой, может понять эту позицию. Именно поэтому обе наши страны продолжают инвестировать в свою оборонную промышленность и расширять сотрудничество в этой сфере", - заключил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi