Баку и Белград договорились об инвестировании в совместное оборонное производство

Азербайджан и Сербия договорились об активизации торговли в области оборонной промышленности, инвестировании в совместное производство, а также об обмене технологиями и других аспектах военно-технического сотрудничества.

Азербайджан и Сербия договорились об активизации торговли в области оборонной промышленности, инвестировании в совместное производство, а также об обмене технологиями и других аспектах военно-технического сотрудничества.

Об этом в интервью Report рассказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Несмотря на то, что это направление сотрудничества активно развивается уже много лет, именно встречи между нашими лидерами привлекли внимание к преимуществам расширения партнерства в оборонной сфере, особенно в свете общей потребности в снабжении и модернизации наших вооруженных сил", - сказал он.

Дипломат отметил, что Сербия, как и Азербайджан остается приверженной политике военного нейтралитета, не стремясь стать частью какой-либо международной военной организации или альянса.

"Однако [Сербия] также с болью осознает наличие конфликтов и вызовы безопасности на глобальном уровне, а значит необходимость в сильной, хорошо обученной армии, прежде всего в качестве способа сдерживания любых недоброжелателей. Уверен, что Азербайджан, как никто другой, может понять эту позицию. Именно поэтому обе наши страны продолжают инвестировать в свою оборонную промышленность и расширять сотрудничество в этой сфере", - заключил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.