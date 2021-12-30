Bakcell сообщил об обстреле своих сотрудников в Агдаме

Мобильный оператор Bakcell c сожалением сообщил об обстреле своих сотрудников, выполняющих служебные обязанности на освобожденных территориях Агдамского района. Анар Рагимли, получивший ранение в результате обстрела, получает необходимую медицинскую помощ

Мобильный оператор Bakcell c сожалением сообщил об обстреле своих сотрудников, выполняющих служебные обязанности на освобожденных территориях Агдамского района. Анар Рагимли, получивший ранение в результате обстрела, получает необходимую медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Об этом Report сообщает cо ссылкой на компанию.

Компания Bakcell осуществляет широкомасштабные работы по обеспечению мобильной связи на освобожденных от оккупации территориях. "Наши сотрудники были командированы в Агдам в связи с установкой мобильной сети", - говорится в сообщении.