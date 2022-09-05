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Байрактар: В Европе растет интерес к ударным БПЛА турецкого производства

Байрактар: В Европе растет интерес к ударным БПЛА турецкого производства Война в Украине привела к росту спроса европейских стран на такие ударные дроны как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı.
Армия
5 сентября 2022 г. 17:06
Байрактар: В Европе растет интерес к ударным БПЛА турецкого производства

Война в Украине привела к росту спроса европейских стран на такие ударные дроны как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı.

Как передает Report, об этом Anadolu заявил гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, находящихся в Польше с целью участия в международной выставке оборонпрома MSPO 2022 в Кёльце.

По его словам, возглавляемая им компания в настоящее время ведет переговоры с рядом стран континента.

"На фоне войны в Украине возрос интерес к Bayraktar TB2. Интерес уделяют также другому ударному дрону - Akıncı. В настоящее время переговоры со странами Запада продолжаются", - сообщил Байрактар.

Он напомнил, что компания Baykar Makina подписала контракты на поставки Bayraktar TB2 с 24 странами, а по Bayraktar Akıncı с 4 странами.

Baykar выставит на MSPO 2022 БПЛА Bayraktar TB2, оснащенный мини-боеприпасами производства турецкой компании ROKETSAN.

Президент Польши Анджей Дуда уже посетил стенд Baykar в выставочной зоне, где настоящее время завершаются подготовительные работы. Польский лидер был проинформирован о характеристиках и возможностях Bayraktar TB2.

Халук Байрактар подарил главе польского государства макет беспилотника Bayraktar Akıncı Attack.

Байрактар подчеркнул, что Польша имеет для Турции особо важное значение в качестве союзника по НАТО.

По его словам, в мае 2021 года Польша разместила заказ на 4 системы Bayraktar TB2. "В связи с этим мы начали работы по его производству. В разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, также требуются новые доработки. Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника", - сказал он.

Байрактар добавил, что поставки в Польшу начнутся уже в следующем месяце. Близится к завершению и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА, отметил он.

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Версия на английском языке Bayraktar: Interest in Turkish-made strike drones growing in Europe
Версия на азербайджанском языке Bayraktar: “Avropada Türkiyə istehsalı olan zərbə dronlarına maraq artır”

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