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Байрактар: TB3 - революционная инновация в ведении боев в море

Байрактар: TB3 - революционная инновация в ведении боев в море Турецкий палубный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат большой дальности полета Bayraktar TB3 - революционная инновация в ведении боев в море.
Армия
2 мая 2025 г. 19:18
Байрактар: TB3 - революционная инновация в ведении боев в море

Турецкий палубный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат большой дальности полета Bayraktar TB3 - революционная инновация в ведении боев в море.

Об этом корреспонденту Report в Северном Кипре заявил председатель правления фестиваля и технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар.

По его словам, Bayraktar TB3 успешно прошел испытания, и в настоящее время работы по его усовершенствованию и дальнейшему развитию ведутся в ускоренном темпе.

Он подчеркнул, что данная платформа вошла в историю как первая в мире система, способная осуществлять автоматическую посадку и взлет с судов, имеющих короткую взлетно-посадочную полосу.

"Американские и израильские компании работали в этом направлении. Но мы достигли успеха раньше них, и в настоящее время продолжаются как испытания, так и процесс производства. Это, по сути, революционная инновация в ведении боев в море".

Байрактар подчеркнул, что этот успех не ограничивается только TB3, одновременно продолжается производство и развитие платформы Kızılelma:

"Для нас это официальное начало национальной морской авиации. Раньше мы сажали воздушные транспортные средства на наши морские платформы, но это не были наши собственные разработки".

Касаясь подписанного в Риме соглашения о сотрудничестве, Байрактар сказал, что это стратегический шаг, осуществляемый совместно с одной из крупнейших компаний оборонной промышленности мира:

"Это сотрудничество охватывает не только беспилотные летательные аппараты, но и другие высокотехнологичные сферы. Выход на европейский рынок особенно важен с точки зрения сотрудничества со странами НАТО. В настоящее время шесть стран НАТО используют наши системы. Это соглашение имеет большое значение как для европейского рынка, так и с точки зрения общих интересов двух стран. Обе стороны с удовлетворением приветствовали это сотрудничество".

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Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: “TB3 dəniz döyüşlərində inqilabi yenilikdir” - EKSKLÜZİV

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