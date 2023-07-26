Байрактар: Начали работать с азербайджанскими инженерами над развитием дронов и БПЛА

"С азербайджанскими инженерами начали совместную работу над развитием дронов и БПЛА".

"С азербайджанскими инженерами начали совместную работу над развитием дронов и БПЛА".

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар сказал журналистам во время посещения павильона Азербайджана на 16-й международной выставке оборонной промышленности IDEF–23 в Стамбуле.

Он подчеркнул, что на мировой повестке дня сейчас стоит "умное оружие" нового поколения, оснащенное искусственным интеллектом:

"Мы горды развитием нашей страны в этой области и тем, что видим здесь образцы нашей военной промышленности, являющиеся результатом этого развития. Во всем мире проявляют большой интерес к 16-й Международной выставке оборонной промышленности "IDEF-23".

С.Байрактар ​​также коснулся представленного на выставке стенда Азербайджана:

"Мы продолжаем свою деятельность в Азербайджане и вместе с нашими молодыми братьями-инженерами будем работать над развитием высоких технологий, которые сделают нас полностью независимыми. Мы уже начали работать с ними над развитием интеллектуальных и беспилотных систем".