Азербайджанское оружие будет продемонстрировано на выставке в Беларуси

При организации Государственного военно-промышленного комитета Беларуси 15 мая в Минске состоится IX международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2019".

Как сообщили Report в министерстве оборонной промышленности, в рамках 4-дневной выставки планируется проведение VIII международной научной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

На мероприятии будет представлено министерство оборонной промышленности. В связи с этим расширенная делегация во главе с заместителем министра обороной промышленности Яхьей Мусаевым посетит Минск.

Миноборонпром на выставке "MILEX-2019" в основном представит продукцию экспортной направленности.

В рамках выставки ожидаются встречи замминистра Я.Мусаева с представителями государства и правительства Беларуси, руководителями делегаций ряда участвующих в выставке стран и представителями ведущих компаний.