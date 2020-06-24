Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве

Сегодня в Москве пройдет военный парад, посвященный 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Как передает Report, нашу страну на параде представят 75 военнослужащих Азербайджанской армии, которые отправились в Москву еще несколько дней назад.

Военнослужащие страны пройдут с оружием, произведенным в Азербайджане.

Возглавлять делегацию будет глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов, который примет участие в качестве гостя.

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов был приглашен на парад Победы министром обороны России Сергеем Шойгу.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 11.00 (бакинское время) на Красной площади в Москве.