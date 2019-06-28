Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Беларуси

Знаменная группа Азербайджанской Армии находится в Минске для участия в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь, который состоится 3 июля.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие вместе с парадными расчетами других стран приступили к тренировкам.

Отметим, что наряду со знаменной группой Азербайджанской Армии, в военном параде примут участие парадные расчеты вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также Народно-освободительной армии Китая.