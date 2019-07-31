Азербайджанские военные повара проходят подготовку к конкурсу "Полевая кухня"

Азербайджанские военные повара, прибывшие в Москву для участия в конкурсе "Полевая кухня", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2019", прошли инструктаж, изучили меры безопасности и эксплуатации технических средств. Военные повара также прошли медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

3 августа на полигоне Алабино военные повара из 10 стран мира продемонстрируют своё мастерство по приготовлению блюд национальной кухни.

В настоящее время военные повара продолжают подготовку к конкурсу "Полевая кухня".