Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса "Кубок моря-2019"

15 августа была организована пресс-конференция в связи с завершением международного конкурса "Кубок моря-2019", который проводился в рамках Армейских международных игр-2019 в Баку.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в пресс-конференции приняли участие руководители делегаций стран-участниц конкурса, члены судейской комиссии, а также местные и иностранные журналисты.

На пресс-конференции была обзорно представлена информация об условиях, созданных для организации и проведения конкурса на высоком уровне и в условиях прозрачности, деятельности групп технической поддержки, работе судейской бригады, а также результатах, достигнутых командами стран-участниц в ходе выполнения этапов и эпизодов конкурса.

В ходе конкурса военные моряки состязались на этапах "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка", после чего были определены лучшие экипажи.

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса.

Так, по итогам конкурса и согласно решению международной судейской бригады, команда Азербайджана с 212 баллами заняла первое, команда России с 186 баллами – второе, команда Казахстана с 142 баллами – третье, команда Ирана с 136 баллами – четвертое места.

Руководители делегаций стран-участниц конкурса "Кубок моря-2019" выразили признательность азербайджанской стороне за теплый прием и организацию соревнования на высоком уровне.

В завершение были даны ответы на вопросы представителей прессы.