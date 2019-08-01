Азербайджанские снайперы провели пристрелку оружия в рамках подготовки к международному конкурсу "Снайперский рубеж"

Азербайджанские снайперы, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019, провели пристрелку оружия для достижения кучности и меткости стрельбы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе подготовки к конкурсу команды ознакомились с особенностями, местами проведения состязаний, рубежами для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также инфраструктурой учебно-материальной базы полигона.

Снайперы прошли медицинское обследование и инструктаж по соблюдению правил техники безопасности для допуска к конкурсу, в котором по итогам жеребьёвки будут участвовать представители 21 страны.