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Азербайджанские снайперы провели пристрелку оружия в рамках подготовки к международному конкурсу "Снайперский рубеж"

Азербайджанские снайперы провели пристрелку оружия

Азербайджанские снайперы, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019, провели пристрелку оружия для достижения кучности и меткости стрельбы. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе подготовки к конкурсу команды ознакомились с особенностями, местами проведения состязаний, рубежами для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также инфраструктурой учебно-материальной базы полигона.

Снайперы прошли медицинское обследование и инструктаж по соблюдению правил техники безопасности для допуска к конкурсу, в котором по итогам жеребьёвки будут участвовать представители 21 страны.

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