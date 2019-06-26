Азербайджанские офицеры окончили Военную академию в России с золотой медалью и красным дипломом - ФОТО

В Санкт-Петербурге состоялась очередная церемония выпуска слушателей Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В текущем году это высшее военно-учебное заведение окончили три офицера азербайджанской армии. Так, полковник-лейтенант Авнил Авнилов, окончив с отличием военную академию, получил золотую медаль. Другие наши офицеры – майор Шамхал Салимов и майор Рамиль Ибрагимов окончили академию с красным дипломом.

Решением Государственной экзаменационной комиссии военнослужащим азербайджанской армии были присвоены квалификация "магистра".