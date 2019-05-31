Азербайджанские артиллеристы провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц "Мста-С" - ВИДЕО

Одно из подразделений ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, провело боевые стрельбы из самоходных гаубиц "Мста-С".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе стрельб установленные на разных расстояниях полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и инженерные укрепления условного противника, были уничтожены.

Экипажи также отрабатывали смену позиций и получение координат целей в ходе условного боя.