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Азербайджанские артиллеристы осмотрели вооружение и военную технику на конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

​Азербайджанские артиллеристы осмотрели вооружение и военную технику н

Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, после осмотра и принятия вооружения и боевой техники, наши артиллеристы приступили к отработке порядка прохождения этапов конкурса.

По итогам жеребьёвки азербайджанские артиллеристы на первом этапе будут соревноваться с командами России, Венесуэлы и Зимбабве.

Напомним, что конкурс продлится до 17 августа.

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