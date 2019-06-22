Замначальника Генштаба: Азербайджанская армия готова выполнить любой военный приказ

В результате комплексных реформ, проводимых в последние годы под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сегодня азербайджанская армия полностью готова выполнить любой приказ.

Как сообщает Report, об этом на торжественной церемонии, посвященной очередному выпуску выпускников Военной академии Вооруженных сил и Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, заявил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов.

Он отметил, что азербайджанская армия входит в число 50 самых мощных армий мира. По его словам, работа, проделанная в области армейского строительства, способствовала повышению боеспособности: "Между армией и народом существует единство. Это укрепляет доверие к армии".