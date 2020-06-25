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Помощник президента: Армия готова к освобождению оккупированных земель

Азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных земель

"Могу заверить главу государства и наш народ в том, что Азербайджанская армия находится в полной готовности к освобождению наших земель от оккупации и ждет приказа. Эта победа не за горами. Мы будем ее свидетелями". 

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев. 

Он поздравил Азербайджанскую армию, руководство армии и личный состав по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил. 

"Сегодня Азербайджанская армия находится в авангарде армий мира. Воинские части по праву вызывают чувство гордости. Азербайджанская армия оснащена самым современным оружием. Солдаты, офицеры и генералы настроены на победу. Не моргнув глазом, они выполнят приказы Верховного главнокомандующего в любое время", - отметил генерал-полковник. 

М.Алиев заявил, что Азербайджанская армия полностью готова к освобождению оккупированных земель.

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