Помощник президента: Армия готова к освобождению оккупированных земель

"Могу заверить главу государства и наш народ в том, что Азербайджанская армия находится в полной готовности к освобождению наших земель от оккупации и ждет приказа. Эта победа не за горами. Мы будем ее свидетелями".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

Он поздравил Азербайджанскую армию, руководство армии и личный состав по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.

"Сегодня Азербайджанская армия находится в авангарде армий мира. Воинские части по праву вызывают чувство гордости. Азербайджанская армия оснащена самым современным оружием. Солдаты, офицеры и генералы настроены на победу. Не моргнув глазом, они выполнят приказы Верховного главнокомандующего в любое время", - отметил генерал-полковник.

М.Алиев заявил, что Азербайджанская армия полностью готова к освобождению оккупированных земель.