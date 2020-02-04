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Азербайджан значительно опережает Армению по военной мощи

Азербайджан значительно опережает Армению по военной мощи

Обнародован Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) среди 138 стран мира, где Азербайджан занимает 63-ю ступень.

Как сообщает Report, список был подготовлен исследовательской компанией Global Fire Power.

При составлении рейтинга учитывались 6 показателей для оценки военной мощи государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров годового военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок, авианосцев, беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

В результате исследования компании Global Fire Power стало известно, что Азербайджанская армия - самые сильные вооруженные силы на Южном Кавказе. После Азербайджана в списке Грузия занимает 93-е место, Армения – 112-е.

Согласно исследованию, военный бюджет Азербайджана составляет 2 млрд 805 млн долларов США. Общее количество военнослужащих - 426 тыс. человек. Среди них 126 тыс. - активный личный состав и в настоящее время находится на службе, 300 тыс. человек в запасе.

Из списка понятно, что страна-захватчик Армения с точки зрения военной силы уступает Азербайджану практически по всем показателям. Согласно исследованию, военный бюджет Армении составляет 1 млрд 385 млн долларов США.

Лидирует в списке армия США. За ними следуют Россия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Египет, Бразилия.

Турция обладает 13-й самой сильной армией в мире. Среди соседних стран Иран занимает 14-ое место.

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