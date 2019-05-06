Азербайджан закупит вооружение из Беларуси

6-го мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение результатами совместной деятельности в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах между Азербайджаном и Беларусью, а также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих направлениях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси.

Обсудив широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества между нашими странами, стороны определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности азербайджанской армии.