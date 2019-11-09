Министр: Азербайджан добился высоких достижений в сфере повышения военной мощи

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами и Дне открытых дверей, проведенных по случаю Дня Государственного Флага в одной из воинских частей с участием родителей солдат и представителей общественности.

Сначала руководство Министерства обороны, возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному на территории воинской части, почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем в воинской части состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. В плацу молодые солдаты зачитали клятву на верность Родине.

Распоряжение президента Азербайджанской Республики "Об учреждении Дня Государственного Флага Азербайджанской Республики" было ещё раз доведено до личного состава.

Выступая праздничной речью, министр обороны довел до внимания задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на армию, и подчеркнул, что благодаря вниманию, заботе и прямому руководству президента страны Ильхама Алиева Азербайджанская Армия развивается усиленными темпами, имеются высокие достижения в сфере повышения военной мощи страны.

Министр отметил, что наша армия оснащается современным вооружением и военной техникой, строятся и передаются в использование новые воинские части и жилые комплексы. Всё это позволяет нам сохранить высокий уровень боеспособности видов войск, воинских частей и подразделений, в том числе боевой и морально-психологической подготовки личного состава Азербайджанской Армии, усилить социальную защиту военнослужащих, повысить веру нашего народа в свою армию и скорейшему освобождению оккупированных земель, а также мотивацию молодого поколения к прохождению военной службы.

"Каждый азербайджанский солдат должен постоянно повышать боевую подготовку, быть дисциплинированным, способным применять имеющееся у него в распоряжении вооружение и военную технику, готовым проявить смелость и храбрость в боях против оккупантов.

Сила Азербайджанской Армии заключается в патриотизме, боевом настрое и повышенном духе, а также в высокой дисциплинированности и профессионализме личного состава", - отметил министр обороны.

Министр, поздравив личный состав с Днем Государственного Флага, пожелал ему успехов.

Церемония принятия присяги завершилась торжественным прохождением маршем личного состава перед трибуной.

Встретившись с родителями солдат, генерал-полковник З.Гасанов ответил на их вопросы, связанные с военной службой, дал указания соответствующим должностным лицам по решению ряда проблем.

Затем в рамках Дня открытых дверей министр обороны вместе с участниками осмотрел организованную в воинской части выставку "Исторических флагов Азербайджана". Участникам мероприятия была дана подробная информация о государственных флагах Азербайджана, существующих в различных периодах истории.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В завершении мероприятия руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.