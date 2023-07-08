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Азербайджанским выпускникам, прошедшим курс управления БПЛА "Акынджи", вручены сертификаты

Азербайджанским выпускникам, прошедшим курс управления БПЛА "Акынджи", вручены сертификаты В Центре летной подготовки Чорлу, расположенном в турецком городе Текирдаге, состоялась церемония, посвященная очередному выпуску курса "Управления ПБЛА "Акынджи".
Армия
8 июля 2023 г. 20:23
Азербайджанским выпускникам, прошедшим курс управления БПЛА Акынджи, вручены сертификаты

В Центре летной подготовки Чорлу, расположенном в турецком городе Текирдаге, состоялась церемония, посвященная очередному выпуску курса "Управления ПБЛА "Акынджи".

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, мероприятие было организовано оборонной компанией "Байкар".

Согласно информации, в церемонии приняли участие официальные лица компании, представители общественности, преподаватели и руководящий состав курса, а также сотрудники Военного атташе при посольстве Азербайджана в Турции.

На мероприятии выступили выпускники, успешно окончившие курс, они вновь выразили благодарность преподавателям и руководящему составу курса за качественное обучение, внимание и заботу.

В завершение мероприятия турецким и азербайджанским выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Фото"AKINCI"nı idarəetmə kursu"nu bitirən azərbaycanlı məzunlara sertifikatlar təqdim edilib

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