Азербайджанским выпускникам, прошедшим курс управления БПЛА "Акынджи", вручены сертификаты

В Центре летной подготовки Чорлу, расположенном в турецком городе Текирдаге, состоялась церемония, посвященная очередному выпуску курса "Управления ПБЛА "Акынджи".
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Согласно информации, в церемонии приняли участие официальные лица компании, представители общественности, преподаватели и руководящий состав курса, а также сотрудники Военного атташе при посольстве Азербайджана в Турции.
На мероприятии выступили выпускники, успешно окончившие курс, они вновь выразили благодарность преподавателям и руководящему составу курса за качественное обучение, внимание и заботу.
В завершение мероприятия турецким и азербайджанским выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты.