Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида

Военнослужащим армии Азербайджана, погибшим 13 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия в горной местности, будет присвоен статус шехида.

Военнослужащим армии Азербайджана, погибшим 13 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия в горной местности, будет присвоен статус шехида.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы мобилизации и призыва Парвиз Садраддинов.

Он отметил, что всем трем военнослужащим Азербайджанской армии, погибшим в результате аварии, будет присвоен статус шехида.

Напомним, что 13 сентября в результате ДТП с участием военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.