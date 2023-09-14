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Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида

Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида Военнослужащим армии Азербайджана, погибшим 13 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия в горной местности, будет присвоен статус шехида.
Армия
14 сентября 2023 г. 11:00
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида

Военнослужащим армии Азербайджана, погибшим 13 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия в горной местности, будет присвоен статус шехида.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы мобилизации и призыва Парвиз Садраддинов.

Он отметил, что всем трем военнослужащим Азербайджанской армии, погибшим в результате аварии, будет присвоен статус шехида.

Напомним, что 13 сентября в результате ДТП с участием военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun ötən gün yol qəzasında həlak olan hərbçilərinə şəhid statusu veriləcək

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