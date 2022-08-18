По факту гибели азербайджанского военнослужащего задержан его сослуживец

Задержано лицо, подозреваемое в убийстве своего сослуживца.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report.
По факту гибели военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии солдата Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от пулевого ранения, полученного в результате выстрела из огнестрельного оружия, в Агдамской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство)УК Азербайджана.
Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Рзаев Бахруз Субхан оглу.
Он был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
"Подтверждаем факт гибели военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии солдата Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от пулевого ранения, полученного в результате выстрела из огнестрельного оружия".
Об этом в ответ на запрос
По факту проводится расследование.
Руководство ведомства выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.