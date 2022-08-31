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Азербайджанский военный оркестр участвует в фестивале в честь Дня Победы Турции

Азербайджанский военный оркестр участвует в фестивале в честь Дня Победы Турции В турецком городе Бурсе с участием военных оркестров различных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию Дня Победы Турции.
Армия
31 августа 2022 г. 15:45
Азербайджанский военный оркестр участвует в фестивале в честь Дня Победы Турции

В турецком городе Бурсе с участием военных оркестров различных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию Дня Победы Турции.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на фестивале Азербайджан представляет делегация из 35 человек во главе с начальником военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева, военным дирижером полковником-лейтенантом Фаризом Мамедзаде.

Сначала состоялся торжественный марш военных оркестров стран-участниц в городе Бурсе.

В рамках фестиваля оркестры выступили с интересными концертными программами.

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Версия на английском языке ФотоOrchestra of Military Institute participates in international festival in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi İnstitutun orkestr heyəti Türkiyədə beynəlxalq festivalda iştirak edir

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