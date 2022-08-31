Азербайджанский военный оркестр участвует в фестивале в честь Дня Победы Турции

В турецком городе Бурсе с участием военных оркестров различных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию Дня Победы Турции.

В турецком городе Бурсе с участием военных оркестров различных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию Дня Победы Турции.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на фестивале Азербайджан представляет делегация из 35 человек во главе с начальником военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева, военным дирижером полковником-лейтенантом Фаризом Мамедзаде.

Сначала состоялся торжественный марш военных оркестров стран-участниц в городе Бурсе.

В рамках фестиваля оркестры выступили с интересными концертными программами.