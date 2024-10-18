О нас

Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование

Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование.
Армия
18 октября 2024 г. 19:16
Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование

Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора главный советник юстиции Фирад Алиев.

Военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Гезалов Новруз Фикрет покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Гянджинской военной прокуратуры и управления криминалистики Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçunun ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

Делегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию
ФотоДелегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию
18 октября 2024 г. 19:36
По случаю Дня восстановления независимости в армии Азербайджана проведены мероприятия
ФотоПо случаю Дня восстановления независимости в армии Азербайджана проведены мероприятия
18 октября 2024 г. 18:59
Азербайджан и Италия провели штабные переговоры
ФотоАзербайджан и Италия провели штабные переговоры
18 октября 2024 г. 15:23
Минобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации
ФотоМинобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации
18 октября 2024 г. 12:56
В Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными
ФотоВ Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными
18 октября 2024 г. 11:21
Призывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы
ФотоПризывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы
17 октября 2024 г. 12:09
Военный журналист: Высота Менгелената в Физули всегда имела стратегическое значение
Военный журналист: Высота Менгелената в Физули всегда имела стратегическое значение
17 октября 2024 г. 10:25
Участник Отечественной войны: Наша армия прорвала линию Оганяна за час и разрушила миф о ее неприступности
Участник Отечественной войны: Наша армия прорвала "линию Оганяна" за час и разрушила миф о ее неприступности
17 октября 2024 г. 10:04
Медиатур в Физули: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот
ФотоМедиатур в Физули: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот
17 октября 2024 г. 09:29
В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих
В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих
15 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi