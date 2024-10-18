Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование

Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование.

Азербайджанский военнослужащий совершил суицид, ведется расследование.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора главный советник юстиции Фирад Алиев.

Военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Гезалов Новруз Фикрет покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Гянджинской военной прокуратуры и управления криминалистики Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.