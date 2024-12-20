Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией.

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что сегодня около 12:00 при выполнении служебно-боевых задач в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на условной азербайджано-армянской границе военнослужащий азербайджанской армии Салманов Зияд Ильгар оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим инцидентом проводится расследование.